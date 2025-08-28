بالصور: هذا ما ضبطته "الريجي" في عكار وطرابلس

Advertisement

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة. وفي هذا الإطار، نفّذ جهازها لمكافحة التهريب عمليات دهم في مناطق البيرة وتل عباس وتل حياة وعمارة البيكات في وطرابلس.وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، والتبغ المستورد بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص.