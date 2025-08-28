Advertisement

لبنان

بالصور: هذا ما ضبطته "الريجي" في عكار وطرابلس

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:13
A-
A+
Doc-P-1409979-638919699207127608.png
Doc-P-1409979-638919699207127608.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة. وفي هذا الإطار، نفّذ جهازها لمكافحة التهريب عمليات دهم في مناطق البيرة وتل عباس وتل حياة وعمارة البيكات في عكار وطرابلس.
Advertisement

وأسفرت هذه العمليات عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، والتبغ المستورد بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
 
Image preview
 
Image preview
مواضيع ذات صلة
في زقاق البلاط وجديدة المتن... هذا ما ضبطته "الريجي"
lebanon 24
28/08/2025 12:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
lebanon 24
28/08/2025 12:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الريجي تضبط مصنعًا لتزوير المعسّل في برج البراجنة
lebanon 24
28/08/2025 12:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في الأوزاعي ومار الياس والنويري.. هذا ما ضبطه الريجي
lebanon 24
28/08/2025 12:11:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-28
04:59 | 2025-08-28
04:50 | 2025-08-28
04:47 | 2025-08-28
04:45 | 2025-08-28
04:36 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24