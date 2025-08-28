30
تحذير من وهاب.. ما علاقة السويداء؟
Lebanon 24
28-08-2025
|
02:40
كتب
رئيس حزب
التوحيد العربي
وئام وهاب
عبر حسابه على منصة "إكس": "تقوم جهات سياسية وروحية لبنانية بطلب تبرعات من
دروز
لبنانيين بحجة حماية
السويداء
. أطالب الجميع بعدم التبرع لهذه الجهات لأنها ستدعم الفصائل المطروده من السويداء والتي تآمرت على المحافظة وانتهكتها وسببت المجازر".
