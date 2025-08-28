Advertisement

لبنان

تحذير من وهاب.. ما علاقة السويداء؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 02:40
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس": "تقوم جهات سياسية وروحية لبنانية بطلب تبرعات من دروز لبنانيين بحجة حماية السويداء. أطالب الجميع بعدم التبرع لهذه الجهات لأنها ستدعم الفصائل المطروده من السويداء والتي تآمرت على المحافظة وانتهكتها وسببت المجازر".
