نصار التقى عائلتي الشهيدين سكاف وأبو رجيلي

استقبل وزير العدل المحامي في مكتبه في الوزارة عائلتي الشهيدين العقيدين سكاف ومنير ، واستمع إلى هواجسهما.وقد عبّرت العائلتان في بيان مشترك عن "أملهما في أن يشكّل تحريك عمل واستعادة نشاطه، فرصة لإحقاق العدالة وكشف الحقائق"، وشكرتا للوزير نصار "استقباله وتفهمه العميق لخطورة وحساسية الملف المتعلق بمقتل العقيدين وأبو رجيلي، وما يمثله من قضية حق وعدالة ومسؤولية وطنية".وختم البيان:" التفاعل مع الوزير إيجابي وحرص على الاستماع الى التفاصيل، ما أعاد الينا الأمل بأن العدالة ستأخذ مجراها، بعيداً من أي اعتبارات خارجة عن إطار القانون والشفافية".