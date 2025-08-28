Advertisement

لبنان

نصار التقى عائلتي الشهيدين سكاف وأبو رجيلي

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:12
استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار في مكتبه في الوزارة عائلتي الشهيدين العقيدين جوزف سكاف  ومنير أبو رجيلي، واستمع إلى هواجسهما.
وقد عبّرت العائلتان في بيان مشترك عن "أملهما في أن يشكّل تحريك عمل القضاء واستعادة نشاطه، فرصة لإحقاق العدالة وكشف الحقائق"، وشكرتا للوزير نصار  "استقباله وتفهمه العميق لخطورة وحساسية الملف المتعلق بمقتل العقيدين سكاف وأبو رجيلي، وما يمثله من قضية حق وعدالة ومسؤولية وطنية".
وختم البيان:" التفاعل مع الوزير نصار إيجابي وحرص على الاستماع الى التفاصيل، ما أعاد الينا الأمل بأن العدالة ستأخذ مجراها، بعيداً من أي اعتبارات خارجة عن إطار القانون والشفافية".
