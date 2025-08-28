Advertisement

لبنان

بشأن تسليم سلاح المخيّمات.. هذا آخر ما كشفه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:19
قال رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية إن "الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج البراجنة". 
وأضاف للـ"ام تي في": "سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب الليطاني أمر إيجابي جدًّا و"حماس" سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع". 
 
 
 
 
 
 
