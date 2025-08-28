بشأن تسليم سلاح المخيّمات.. هذا آخر ما كشفه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني

قال رئيس اللبناني - الفلسطيني السفير دمشقية إن "الدفعة الأولى من السلاح المتوسط والثقيل سُلّمت إلى الجيش من مخيّم الرشيديّة ودفعة أخرى ستصل من مخيّمَي البص وبرج ".

وأضاف للـ"ام تي في": "سحب السلاح من 3 مخيّمات فلسطينية جنوب أمر إيجابي جدًّا و" " سترى أنّ هذا الأمر لمصلحة المخيّمات ونحن نتواصل مع الجميع".