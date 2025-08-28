Advertisement

لبنان

اللبكي التقى مخاتير منطقة حلبا

Lebanon 24
28-08-2025 | 03:30
عقد محافظ عكّار المحامي عماد اللبكي اجتماعًا في مكتبه في سرايا حلبا مع عدد من المخاتير في المنطقة عرضوا أمامه أبرز المشكلات التي يواجهونها في دائرة النفوس في حلبا ولا سيما التعقيدات الإدارية التي تؤخر إنجاز معاملات المواطنين.
وقد استدعى المحافظ اللبكي مأمور نفوس حلبا عمر نافع، وناقش معه سبل المعالجة والتخفيف من العراقيل.

وتمّ الاتفاق على أن يتولّى مختاران بالتعاون والتنسيق مع موظفي الدائرة، متابعة وتخليص معاملات الأهالي الإدارية، وذلك بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتصحيح مسار العمل الإداري، وصولًا إلى تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الإدارية بشكل أسرع وأفضل.

وأكد المحافظ اللبكي حرصه على متابعة هذه الخطوات لضمان حسن سير العمل في الدائرة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين .
