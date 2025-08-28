اللبكي التقى مخاتير منطقة حلبا

Advertisement

عقد محافظ عكّار المحامي اجتماعًا في مكتبه في سرايا مع عدد من المخاتير في المنطقة عرضوا أمامه أبرز المشكلات التي يواجهونها في في حلبا ولا سيما التعقيدات الإدارية التي تؤخر إنجاز معاملات المواطنين.وقد استدعى المحافظ اللبكي مأمور نفوس حلبا عمر نافع، وناقش معه سبل المعالجة والتخفيف من العراقيل.وتمّ الاتفاق على أن يتولّى مختاران بالتعاون والتنسيق مع موظفي الدائرة، متابعة وتخليص معاملات الأهالي الإدارية، وذلك بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتصحيح مسار العمل الإداري، وصولًا إلى تمكين المواطنين من الحصول على حقوقهم الإدارية بشكل أسرع وأفضل.وأكد المحافظ اللبكي حرصه على متابعة هذه الخطوات لضمان العمل في الدائرة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين .