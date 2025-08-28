Advertisement

لبنان

رئيس نقابة مدارس السوق عرض مع وزير العمل إنجازات النقابة وخطواتها التنظيمية

Lebanon 24
28-08-2025
 زار رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين حيدر على راس وفد من النقابة  ضم نائب الرئيس  حسان الموسوي وأمين السر نزار أيوب، وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة .
وعرض رئيس النقابة خلال اللقاء إنجازات النقابة وخطواتها التنظيمية في محاربة الفساد ووضعها على المسار الصحيح، مؤكداً حرصها على تطوير عملها بما يخدم مصلحة المدربين والمنتسبين.

كما ناقش الوفد مع الوزير سبل التعاون وموضوع انضمام النقابة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والمهني لأعضائها.
