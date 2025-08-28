رئيس نقابة مدارس السوق عرض مع وزير العمل إنجازات النقابة وخطواتها التنظيمية

Advertisement

زار رئيس نقابة مدارس السوق في حسين راس وفد من النقابة ضم نائب الرئيس حسان وأمين السر ، وزير العمل في مكتبه في الوزارة .وعرض رئيس النقابة خلال اللقاء إنجازات النقابة وخطواتها التنظيمية في محاربة الفساد ووضعها على المسار الصحيح، مؤكداً حرصها على تطوير عملها بما يخدم مصلحة المدربين والمنتسبين.كما ناقش الوفد مع الوزير سبل التعاون وموضوع انضمام النقابة إلى ، بما يساهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والمهني لأعضائها.