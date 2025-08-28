Advertisement

لبنان

وزارتا الأشغال والتكنولوجيا تبحثان في سبل توظيف الذكاء الاصطناعي لتحديث العمل الإداري

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1410033-638919770397182058.jpg
Doc-P-1410033-638919770397182058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورشة عمل في مقرّ وزارة الأشغال العامة والنقل، بمشاركة وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة كمال شحادة ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب فريقي عمل الوزيرين. 
Advertisement

وقد خُصّصت الورشة لاستعراض آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية في تطوير العمل الإداري والتقني داخل الوزارة.

وتضمّنت الورشة عرضًا شاملاً قدّمته شركة استشارية عالمية، استعرضت فيه محاور عمل استراتيجية يمكن من خلالها تسريع الإجراءات الإدارية، وتبسيط الخدمات المقدّمة للمواطنين، واعتماد حلول ذكية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات صيانة البنى التحتية، وتحليل البيانات الهندسية، وتعزيز السلامة العامة.

من جهته، أكد شحادة أن "هذه الورشة تترجم رؤيتنا لوضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الوزارات والهيئات العامة، عبر مبادرات عملية تسهم في تسريع التحول الرقمي. إن دمج حلول الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI) سيتيح للبنان تقديم خدمات أكثر أمانًا وكفاءة، ويمهّد الطريق لتحديث الإدارة العامة بشكل مستدام يخدم المواطن أولاً".

وفي مداخلته، شدّد رسامني على أنّ "التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدثا تحولًا جذريًا في كيفية صيانة البنى التحتية، وإدارة التوسع الحضري، وتعزيز السلامة العامة".

أضاف: "لقد سلّطت هذه الورشة الضوء على خطوات عملية لتحديث عمل وزارة الأشغال، بما يصبّ في مصلحة كل مواطن ومقيم".

واختُتمت الورشة بتأكيد  أهمية التكامل بين الوزارات، وضرورة اعتماد خارطة طريق تنفيذية تضمن نقل التصوّرات النظرية إلى واقع ملموس، بما ينعكس إيجابًا على تحديث الإدارة العامة وتطوير البنى التحتية والخدمات في لبنان.

من خلال دمج هذه الأولويات ضمن البنية التحتية الرقمية الوطنية (NDI)، وهي مبادرة استراتيجية تقودها وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ستضمن النتائج توفير خدمات آمنة وقابلة للتطوير والتكامل، بما يمكّن القطاع الصناعي من الازدهار في سوق عالمي سريع التطور.
مواضيع ذات صلة
اجتماع في وزارة الأشغال لبحث أعمال تأهيل الطرق والجسور في لبنان
lebanon 24
28/08/2025 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يخترق سوق العمل.. وظائف ستزول نهائيًا!
lebanon 24
28/08/2025 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تعلن بدء أعمال للحد من الفيضانات في جونية
lebanon 24
28/08/2025 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
lebanon 24
28/08/2025 15:37:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24