مذكرة لوزير العمل تتعلق باستقدام العاملات الأجنبيات

Advertisement

أصدر وزير العمل مذكرة تهدف الى تبسيط الاجراءات المتعلقة باستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، حيث بات يمكن للمواطنين الراغبين باستقدام عاملة في الخدمة المنزلية اتباع إحدى الطرق التالية:1 – التقدم بطلب الموافقة المسبقة ، وفقا للأصول المتبعة، بعد ضم شهادة ايداع مصرفية تساوي ضعفي الحد الأدنى للأجور صادرة عن مصرف الإسكان.2- بواسطة أحد مكاتب استقدام العاملات المرخصة من دون الحاجة الى ضم شهادة إيداع.