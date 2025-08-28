Advertisement

لبنان

مذكرة لوزير العمل تتعلق باستقدام العاملات الأجنبيات

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:24
أصدر وزير العمل الدكتور محمد حيدر مذكرة تهدف الى تبسيط الاجراءات المتعلقة باستقدام العاملات في الخدمة المنزلية، حيث بات يمكن للمواطنين الراغبين باستقدام عاملة في الخدمة المنزلية اتباع إحدى الطرق التالية:
1 – التقدم بطلب الموافقة المسبقة ، وفقا للأصول المتبعة، بعد ضم شهادة ايداع مصرفية تساوي ضعفي الحد الأدنى للأجور صادرة عن مصرف الإسكان.

2- بواسطة أحد مكاتب استقدام العاملات المرخصة من وزارة العمل دون الحاجة الى ضم شهادة إيداع.
