لبنان

امتهنا تجارة الأسلحة والمخدّرات وترويجها.. وقوى الأمن توقفهما

Lebanon 24
28-08-2025 | 04:47
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة الاشخاص المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بتجارة الأسلحة الحربية، وتجارة وترويج المخدرات.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المذكورَيْن وتوقيفهما.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبيّن أنهما يُدعيان:

م. ع. (مواليد عام 1994، سوري) بحقّه تسع مذكرات عدليّة بجرم مخدرات
ح. ز. (مواليد عام 2001، لبناني) بحقّه مذكرتين عدليّتين بجرم مخدرات
بتاريخ 09-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلة برجا نتج عنه توقيفهما على متن جيب شيروكي لون أسود، تم ضبطه. بتفتيشهما والجيب ومنزلهما، تم ضبط ما يلي:

/35،976/ حبة مخدرة بأنواع مختلفة (كبتاغون، وكاريزول، ولاسا كاريزول، وترامادول)
ثلاثة أكياس عليها علامة لامبرغيني بداخلها حبوب مخدرة زنتها حوالي /520/غ
كمية من الحبوب المختلفة، و/14/ علبة دواء زجاجية نوع kemo
كيس شفاف صغير بداخله ثلاثة حبوب ونصف مجهولة النوع
خمس علب مدون عليها رقم “6” بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /10/ غ
كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /6025/ غ
كيس نايلون بداخله ٣٤ حنجورًا بداخلها مادة الكوكايين
كمية من ورق اللف، وملعقة ومصفاة لزوم المخدرات، وكمية من الرباطات المطاطية
كمية كبيرة من الحناجير، وأكياس النايلون الفارغة المخصصة للكوكايين
كمية من الأكياس الصغيرة وعدد من الأوراق اللاصقة
میزان حساس عدد /3/، وطائرة درون لون أسود مع جهاز تحكم عائد لها
۹ هواتف خلويّة، ومسدس حربي مع ممشطين، و/39/ طلقة صالحة للإستعمال، و/10/ مماشط، و/1،423/ طلقة نارية من أعيرة مختلفة وصندوق حربي للذخيرة
سكين ست طقات، وغلاف مسدس، جعبة لون زيتي عدد /2/.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة قيامه بتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة الحربية، وأن المسدس الحربي المضبوط والذخائر الحربية والجيب المضبوط عائدة له. كما أضاف ان الثاني يقوم بترويج المخدرات لصالحه، في محلة حي السلم. واعترف الثاني بما نسب اليه، كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24