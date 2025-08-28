دريان استقبل قائد قوة "اليونيفيل" والوزير مكي

Advertisement

قال للتنمية الإدارية الدكتور فادي مكي من دار بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ : "كانت مناسبة تحدثنا فيها في الشؤون وآخر المستجدات على الساحة المحلية".وأضاف: "إسترشدنا بآراء سماحته وتوجيهاته القيمة، واطلعناه على أجواء خطة العمل التي نقوم بها في الوزارة لتنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية في الدولة التي هي في حاجة لتفعيل العمل فيها".من جهة أخرى استقبل قائد قوة "اليونيفيل" في دياداتو ابانيارا في زيارة بروتوكولية وأطلع سماحته على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب، وقدم له لوحة ترمز لشعار "اليونيفيل".