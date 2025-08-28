Advertisement

لبنان

دريان استقبل قائد قوة "اليونيفيل" والوزير مكي

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1410084-638919846492299743.jpg
Doc-P-1410084-638919846492299743.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قال وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور فادي مكي من دار الفتوى بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: "كانت مناسبة تحدثنا فيها في الشؤون اللبنانية وآخر المستجدات على الساحة المحلية".
Advertisement

 وأضاف: "إسترشدنا بآراء سماحته وتوجيهاته القيمة، واطلعناه على أجواء خطة العمل التي نقوم بها في الوزارة لتنظيم الإدارة في المؤسسات الرسمية في الدولة التي هي في حاجة لتفعيل العمل فيها".

من جهة أخرى استقبل دريان قائد قوة "اليونيفيل" في لبنان دياداتو ابانيارا في زيارة بروتوكولية وأطلع سماحته على الأعمال التي تقوم بها "اليونيفيل" في الجنوب، وقدم له لوحة ترمز لشعار "اليونيفيل".
 
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل قائد "اليونيفيل"
lebanon 24
28/08/2025 15:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اللّوء عبد الله استقبل القائد الجديد لـ"اليونيفيل"
lebanon 24
28/08/2025 15:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دريان استقبل وفد "المنتدى الإسلامي الوطني"
lebanon 24
28/08/2025 15:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع استقبل قائد "اليونيفيل" الجديد.. وتأكيد دعم لبنان الكامل للقرار 1701
lebanon 24
28/08/2025 15:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:25 | 2025-08-28
08:01 | 2025-08-28
07:49 | 2025-08-28
07:36 | 2025-08-28
07:33 | 2025-08-28
07:29 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24