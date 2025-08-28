لليوم الثاني.. تهاني للأمن العام في عيده الـ80



Advertisement

نقيب الأطباء البيطريين



في هذا السياق، قدّم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن وأعضاء مجلس النقابة التهاني إلى العام، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة في حماية وضمان استقراره.



وقال حسن إنّ " يشكّل ركيزة وطنية أساسية، ووجهًا من وجوه لبنان الجميلة المشرقة”، مشيدًا بـ”التضحيات والجهود التي يبذلها ضباطه وأفراده لتحقيق الأمن والاستقرار".



الحامض توالت اليوم المواقف المهنئة في عيدها الـ80، حيث أجمع المسؤولون والنقابيون على أنّ هذا الصرح الوطني شكّل عبر تاريخه عنوانًا للتضحية والعطاء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.في هذا السياق، قدّم نقيب الأطباء البيطريين الدكتور نضال حسن وأعضاء مجلس النقابة التهاني إلى العام، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة في حماية وضمان استقراره.وقال حسن إنّ " يشكّل ركيزة وطنية أساسية، ووجهًا من وجوه لبنان الجميلة المشرقة”، مشيدًا بـ”التضحيات والجهود التي يبذلها ضباطه وأفراده لتحقيق الأمن والاستقرار".



بدوره، هنّأ ممثل الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية في الدكتور بول الحامض، العام اللواء حسن شقير وضباط ورتباء وأفراد المؤسسة.



وأكد الحامض أنّ "هذا الصرح الوطني شكّل على مدى ثمانية عقود عنوانًا للتضحية والعطاء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن"، لافتًا إلى أنّ "الأمن العام اللبناني أثبت، عبر مسيرته الطويلة والمليئة بالتحديات، أنه ركيزة أساسية من ركائز الدولة وحصن منيع في وجه الأزمات".



وأضاف: "بفضل جهود ضباطه وأفراده وتفانيهم، وبقيادة اللواء شقير الحكيمة والمثابرة، استطاع الأمن العام أن يرسّخ الأمن والاستقرار، ويمهّد الطريق نحو التنمية والنهوض الاقتصادي الذي يتطلع إليه اللبنانيون جميعًا".



وشدد الحامض على أنّ "دور الأمن العام لا يقتصر على حماية الحدود أو والجريمة، بل يتعدّاه إلى حماية السلم الأهلي وتعزيز ثقة المواطنين بدولتهم"، معتبرًا أنّ "الاستقرار الأمني يشكل المدخل الأول لبناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر".



وختم الحامض كلمته بالتأكيد على أنّ "عيد الأمن العام هذا العام يتزامن مع مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، ما يضاعف من أهمية الدور الوطني الذي تؤديه هذه المؤسسة"، مشيرًا إلى أنّ "اللواء شقير استطاع خلال فترة وجيزة أن يقدّم نموذجًا في القيادة الوطنية المتفانية، وأن يعيد الاعتبار لدور الأمن العام كإحدى أهم المؤسسات التي تجسّد صورة الدولة وهيبتها".



(الوكالة الوطنية)