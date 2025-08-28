فيضان المجارير في التبانة - طرابلس يغضب الأهالي.. احتجاجات وقطع طريق

Advertisement

قطع عدد من الأهالي الطريق في محلة - في احتجاجاً على طوفان مجارير الصرف الصحي في المنطقة وعدم معالجة المشكلة من قبل الجهات المعنية.وفق مندوبة " "، قد تسبب التحرك بقطع السير في الشارع المذكور وسط استياء السكان من تكرار الأزمة دون حلول جذرية، مطالبين بتحرك سريع لمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها.