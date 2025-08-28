Advertisement

لبنان

فيضان المجارير في التبانة - طرابلس يغضب الأهالي.. احتجاجات وقطع طريق

Lebanon 24
28-08-2025 | 06:48
قطع عدد من الأهالي الطريق في محلة شارع سوريا - التبانة في طرابلس احتجاجاً على طوفان مجارير الصرف الصحي في المنطقة وعدم معالجة المشكلة من قبل الجهات المعنية.
وفق مندوبة "لبنان 24"، قد تسبب التحرك بقطع السير في الشارع المذكور وسط استياء السكان من تكرار الأزمة دون حلول جذرية، مطالبين بتحرك سريع لمعالجة الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عنها.
