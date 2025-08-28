Advertisement

لبنان

في منطقة القبة.. محل لتصليح الدراجات تعرض لإطلاق نار

Lebanon 24
28-08-2025 | 07:24
اقدم مجهول على متن دراجة نارية على اطلاق الرصاص بإتجاه محل لتصليح الدراجات النارية في منطقة القبة مقابل تعاونية قاديشا دون سقوط اصابات، حسب مندوبة "لبنان24".
 وقد اقتصرت الاضرار على الماديات
من نحن
