اتصال بين سلام وماكرون.. وهذا ما دار بينهما

قال نواف سلام أنّه تلقى ظهر اليوم إتصالاً هاتفياً من .

Advertisement

وكشف سلام أنّ "جدد التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة . كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح".

‏أضاف:" بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كافة الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة ".