لبنان

اتصال بين سلام وماكرون.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
28-08-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1410145-638919940725932975.png
Doc-P-1410145-638919940725932975.png photos 0
قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّه تلقى ظهر اليوم إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وكشف سلام أنّ ماكرون "جدد التزامه عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان كما كنا قد اتفقنا عليه خلال زيارتي الأخيرة للإليزيه، وآخر لدعم القوات المسلحة اللبنانية. كما أعرب لي عن تأييده للقرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن حصرية السلاح".
‏أضاف:"  بدوري شكرت الرئيس ماكرون على دعمه المتواصل للبنان على كافة الصعد، ولا سيما للجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية الفرنسية لضمان التمديد لليونيفيل، كما أعلمته عن نجاح الخطوة الثانية من خطة تسلّم السلاح الفلسطيني ووضعه بعهدة الجيش اللبناني".
