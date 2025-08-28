Advertisement

لبنان

كارثة متجددة في لبنان.. انتشال جثة من البحر

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:00
انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني جثة المواطن أحمد رامز الباشا (مواليد العام 1954بيروت) كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطىء الزيتونة باي فجرفته الأمواج العالية.
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:32 | 2025-08-28
11:26 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:21 | 2025-08-28
11:12 | 2025-08-28
11:07 | 2025-08-28
