كارثة متجددة في لبنان.. انتشال جثة من البحر

انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني جثة المواطن أحمد الباشا (مواليد العام 1954بيروت) كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطىء الزيتونة باي فجرفته الأمواج العالية.