لبنان
كارثة متجددة في لبنان.. انتشال جثة من البحر
Lebanon 24
28-08-2025
|
10:00
A-
A+
انتشلت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني جثة المواطن أحمد
رامز
الباشا (مواليد العام 1954بيروت) كان يمارس هواية السباحة قبالة شاطىء الزيتونة باي فجرفته الأمواج العالية.
