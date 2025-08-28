أبي المنى استقبل قائد "اليونيفيل" أوضاع الجنوب

Advertisement

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحّدين الشيخ الدكتور الطائفة في اليوم، قائد قوة الطوارئ الدولية في "اليونيفيل" الجنرال في زيارة تعارف اثر تعيينه في منصبه قبل فترة.واطلع أبانيارا على الواقع العام الراهن ضمن المهام الموكلة بها في جنوب ، والدور الذي تقوم به "اليونيفيل" في التخفيف من حدة التوترات والمحاولات المستمرة لتوفير الاستقرار والتعاون الحاصل مع في هذا المجال.وكان اللقاء مناسبة رحب خلالها شيخ العقل بقائد اليونيفيل الجديد، متمنيا له "التوفيق في مهامه، ومقدرا الجهود والتضحيات التي بذلتها وتبذلها اليوم، في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة واثناء العدوان الاخير، وعلى مساعدة الجنوبيين"، آملا "بذل الجهود الممكنة من قبل الدول الراعية والمؤثرة على اسرائيل من اجل وقف الاعتداءات والتهديدات المستمرة والانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها، لضمان تحقيق الاستقرار المنشود".