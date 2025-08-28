إطلاق سراح شخص متّهم بالعمالة.. إليكم التفاصيل

Advertisement

وحسب المعلومات، فإنّ المتهم زوّد الإسرائيليين بمعلومات مصنّفة سرية جداً وشديدة الحساسية، تتمثل بـ "داتا الوايفاي" التي تُمكنهم من تحديد أماكن الهواتف الخلوية غير المتصلة بالشبكة الخلوية.