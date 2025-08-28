Advertisement

إطلاق سراح شخص متّهم بالعمالة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:40
علم "لبنان24" أنّ محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي منير سليمان، قرّرت إطلاق سراح محي الدين حسنة المدان والمحكوم بالسجن ١٥ سنة، بسبب التعامل مع إسرائيل، والاكتفاء بمدة توقيفه البالغة 22 شهرا. 
وحسب المعلومات، فإنّ المتهم زوّد الإسرائيليين بمعلومات مصنّفة سرية جداً وشديدة الحساسية، تتمثل بـ "داتا الوايفاي" التي تُمكنهم من تحديد أماكن الهواتف الخلوية غير المتصلة بالشبكة الخلوية.  
