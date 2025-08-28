Advertisement

لبنان

إخماد الحرائق التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة

Lebanon 24
28-08-2025 | 11:54
أفادت الهيئة الصحيّة الإسلاميّة، عن إخماد كافة الحرائق التي تسبّبت بها الغارات الإسرائيليّة، في جبل الريحان والمحمودية ومجرى نهر الخردلي.
