لبنان

عبد المسيح: جولة على الجاليات اللبنانية في أميركا ولقاءات سياسية مرتقبة

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:05
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "وصلتُ إلى الولايات المتحدة الأميركية في جولة انتشارية لتفقّد الجاليات اللبنانية بشكل عام، والكورانية بشكل خاص. وستشمل هذه الجولة عدداً من الولايات والمدن منها بوسطن، رود آيلاند، واشنطن، نيوجرسي، شيكاغو، ميشيغان، ديترويت، كاليفورنيا، هيوستن وغيرها. كما ستتخللها لقاءات سياسية عديدة سأُعلن عنها في الوقت المناسب".
14:22 | 2025-08-28
14:11 | 2025-08-28
14:00 | 2025-08-28
13:57 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
13:52 | 2025-08-28
