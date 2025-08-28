28
لبنان
شهداء في صفوف الجيش... إليكم ما حصل في الناقورة
Lebanon 24
28-08-2025
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان 24
"، أنّه بعد سقوط طائرة "
درون
" إسرائيليّة مُحملّة بمتفجّرات في بلدة
الناقورة
، توجّه الجيش للكشف عليها.
وأثناء كشف الجيش على "الدرون"، انفجرت، ما أدى إلى وقوع
شهداء
في صفوف العسكريين.
وبحسب المعلومات، استشهد ملازم أوّل ومعاون أوّل من فوج الهندسة.
