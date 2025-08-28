شهداء في صفوف الجيش... إليكم ما حصل في الناقورة

علم " "، أنّه بعد سقوط طائرة " " إسرائيليّة مُحملّة بمتفجّرات في بلدة ، توجّه الجيش للكشف عليها.

وأثناء كشف الجيش على "الدرون"، انفجرت، ما أدى إلى وقوع في صفوف العسكريين.

وبحسب المعلومات، استشهد ملازم أوّل ومعاون أوّل من فوج الهندسة.