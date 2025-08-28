Advertisement

لبنان

شهداء في صفوف الجيش... إليكم ما حصل في الناقورة

Lebanon 24
28-08-2025 | 12:25
Doc-P-1410224-638920068427342005.jpg
Doc-P-1410224-638920068427342005.jpg photos 0
علم "لبنان 24"، أنّه بعد سقوط طائرة "درون" إسرائيليّة مُحملّة بمتفجّرات في بلدة الناقورة، توجّه الجيش للكشف عليها.
وأثناء كشف الجيش على "الدرون"، انفجرت، ما أدى إلى وقوع شهداء في صفوف العسكريين.
 
 
وبحسب المعلومات، استشهد ملازم أوّل ومعاون أوّل من فوج الهندسة.
 
 
 
