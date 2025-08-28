الحجار بحث إصلاحات مع وفد صندوق النقد واستقبل نواباً ومفتي عكار

Advertisement

استقبل والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، الممثل المقيم لصندوق في فريديريكو ليما، يرافقه وفد من بعثة الصندوق، بحضور رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" وممثلين عن وزارة المال.وخلال الاجتماع، تم التداول في الشؤون الإصلاحية، حيث أكد الوفد "دعمه الكامل لمساعدة لبنان في مسيرة النهوض".كما استقبل وزير الداخلية، النائب أحمد الخير، ثم النائب بلال الحشيمي، وبحث مع كل منهما في الشؤون الإنمائية والخدماتية.والتقى الوزير السابق نقولا والقاضي زياد شبيب.واستقبل أيضا مفتي الشيخ زيد بكار زكريا، وتم البحث في الأوضاع العامة لمنطقة عكار.وكذلك، التقى سفير لبنان المعين لدى تونس ميلاد نمور، وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين بعد توليه مهامه.وكذلك، استقبل وزير الداخلية رئيس بلدية الفاكهة العميد المتقاعد محبوب عون مع وفد من البلدي، حيث تم عرض لأوضاع البلدة وحاجاتها.كما التقى رئيس بلدية رميش حنا العميل، وتم التداول في قضايا إنمائية وخدماتية تهم البلدة.وعقد الوزير الحجار اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود، رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي ورئيسة مصلحة الديوان بالتكليف في الهيئة كريستينا نعمة، بحث خلاله سبل تفعيل العمل في مراكز هيئة إدارة السير وتطوير آلية تقديم الخدمات إلى المواطنين، في إطار الخطة الإصلاحية التي تنتهجها الوزارة لمكافحة الفساد وتحسين الأداء الإداري.