لبنان

الحجار ينعى شهداء الجيش: صمود الوطن يُكتب بدماء الأبطال

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:22
كتب وزير الداخلية والبلديات عبر منصة "اكس": "دماء أبطال الجيش عهدٌ متجدّد على بقاء الوطن صامداً، وهم يقدّمون التضحيات لتبقى راية الوطن مرفوعة ويزهر الجنوب بالأمان. الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.
