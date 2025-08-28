استشهدا في الناقورة... الجيش نعى العسكريين محمد اسماعيل ورفعت الطعيمي (صور)

Advertisement

تنعى ـــ ، الملازم أول الشهيد والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ 28 / 8 /2025 جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة .وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:* الملازم أول اسماعيل.- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – .- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.- حائز على تنويه العماد وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: عازب.(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).