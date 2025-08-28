Advertisement

لبنان

استشهدا في الناقورة... الجيش نعى العسكريين محمد اسماعيل ورفعت الطعيمي (صور)

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:52
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ 28 / 8 /2025 جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:


* الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.
- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – الشوف.
- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.
- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: عازب.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).               

 
 
* المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.
- من مواليد 21 / 7 /1980 تربل - زحلة.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 7 / 4 /2001.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله 6 أولاد.     
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
 
