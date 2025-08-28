Advertisement

لبنان

وزير الدفاع: الجيش يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:52
أعرب وزير الدفاع ميشال منسى عن حزنه لاستشهاد ضابط وعسكري وإصابة عنصرين آخرين خلال قيامهم بالكشف على مسيّرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة.
وأكد منسى أنّ الجيش يواجه باستمرار تحديات جسيمة، ويقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب وصونًا لسيادة الوطن.
