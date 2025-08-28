Advertisement

لبنان

بشأن لبنان... ماذا طلب برّاك من نتنياهو؟

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:15
Doc-P-1410292-638920163015489260.jpg
Doc-P-1410292-638920163015489260.jpg photos 0
قال المبعوث الأميركي توم برّاك "طلبت من نتنياهو أنّ يعطي لبنان فرصة وبعض التسامح والتفاهم".
وأضاف برّاك خلال مقابلة صحافيّة: "قلت لنتنياهو لا يُمكنك أنّ تكون شديد القسوة على الجميع، وأن تفعل ما تُريد وقتما تُريد، لأن ذلك سيعود عليك في النهاية".
 
 
 
