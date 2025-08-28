بشأن لبنان... ماذا طلب برّاك من نتنياهو؟

قال المبعوث الأميركي "طلبت من أنّ يعطي فرصة وبعض التسامح والتفاهم".

وأضاف برّاك خلال مقابلة صحافيّة: "قلت لنتنياهو لا يُمكنك أنّ تكون شديد القسوة على الجميع، وأن تفعل ما تُريد وقتما تُريد، لأن ذلك سيعود عليك في النهاية".