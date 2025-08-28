عبد الله: تضحيات الجيش خالدة وداريا تودع شهيدها البطل

كتب النائب على منصة "اكس": " الجيش، شهداء الوطن، تضحياتهم في كل الأزمنة والأمكنة، واليوم على أرض الجنوب. نعزي ، واهالي شهداء الواجب، الحزن يلف اقليم الخروب وقلبه النابض داريا لخسارة الشهيد البطل الملازم اول . انضم محمد الى قافلة شهداء منطقتنا، الفخورة بانتمائها الوطني!".

