لبنان

عبد الله: تضحيات الجيش خالدة وداريا تودع شهيدها البطل

Lebanon 24
28-08-2025 | 15:23
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "شهداء الجيش، شهداء الوطن، تضحياتهم في كل الأزمنة والأمكنة، واليوم على أرض الجنوب. نعزي المؤسسة العسكرية، واهالي شهداء الواجب، الحزن يلف اقليم الخروب وقلبه النابض داريا لخسارة الشهيد البطل الملازم اول محمد اسماعيل. انضم محمد الى قافلة شهداء منطقتنا، الفخورة بانتمائها الوطني!".
