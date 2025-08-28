Advertisement

لبنان

إشارات إيجابية طيّ الكتمان

Lebanon 24
28-08-2025 | 17:22
تردَّد أن أجواء لقاءات الوفد الأميركي مع مرجع كبير، لم تنطوِ على إشارات سلبية، بل تضمنت أيضاً إشارات ايجابية، بقيت طي الكتمان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
