عبد المسيح: الاحتلال لن يرهب الجيش اللبناني

كتب النائب على منصة "إكس": "ندين بشدة جريمة العدو الإسـرائيلي في التي أدت إلى استشهاد بطلين من الجيش اللبناني الملازم أول الشهيد والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي. دماء شهدائنا الأبطال أمانة في أعناقنا، والاحتلال لن يفلح بترهيب جيشنا ولا بكسر إرادة ".

