لبنان

عبد المسيح: الاحتلال لن يرهب الجيش اللبناني

Lebanon 24
29-08-2025 | 01:24
كتب النائب أديب عبد المسيح على منصة "إكس": "ندين بشدة جريمة العدو الإسـرائيلي في الناقورة التي أدت إلى استشهاد بطلين من الجيش اللبناني  الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي. دماء شهدائنا الأبطال أمانة في أعناقنا، والاحتلال لن يفلح بترهيب جيشنا ولا بكسر إرادة لبنان".
