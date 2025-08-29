عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل

Advertisement

عقدت لشؤون المرأة لقاءً تعارفياً مع تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل في قصر ، بدعوة من اللبنانية الأولى السيدة نعمترمى اللقاء إلى تكوين رؤية مشتركة للعمل النسائي في وتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة.وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ونائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر سلام، والسيدة ، قدّمت كلّ من السيدات عرضًا موجزًا عن أعمال جمعياتهنّ، وأبرز أنشطتها وبرامجها. (الوكالة الوطنية)