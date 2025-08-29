Advertisement

لبنان

عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل

29-08-2025 | 02:39
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لقاءً تعارفياً مع تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل في قصر بيت الدين، بدعوة من اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون.
رمى اللقاء إلى تكوين رؤية مشتركة للعمل النسائي في لبنان وتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة.

وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ونائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر بعاصيري سلام، والسيدة نورا جنبلاط، قدّمت كلّ من السيدات عرضًا موجزًا عن أعمال جمعياتهنّ، وأبرز أنشطتها وبرامجها. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني
"لقاء سيدة الجبل": لإطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24