29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
31
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عون وبعاصيري في لقاء نسائي بالجبل
Lebanon 24
29-08-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
الهيئة الوطنية
لشؤون المرأة
اللبنانية
لقاءً تعارفياً مع تجمّع الجمعيات النسائية في الجبل في قصر
بيت الدين
، بدعوة من اللبنانية الأولى السيدة نعمت
عون.
Advertisement
رمى اللقاء إلى تكوين رؤية مشتركة للعمل النسائي في
لبنان
وتوطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية بقضايا المرأة.
وبعد الكلمات الافتتاحية التي ألقتها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ونائبة رئيسة الهيئة السفيرة سحر
بعاصيري
سلام، والسيدة
نورا جنبلاط
، قدّمت كلّ من السيدات عرضًا موجزًا عن أعمال جمعياتهنّ، وأبرز أنشطتها وبرامجها. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لا خيار أمام "الحزب" سوى العودة إلى لبنان
29/08/2025 12:28:58
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
29/08/2025 12:28:58
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": الازدواجية التي يعيشها لبنان باتت تعيق حياة كل لبناني
29/08/2025 12:28:58
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لإطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لإطلاق مسار تفاوضي مع سوريا الجديدة
29/08/2025 12:28:58
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسى: مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار
Lebanon 24
موسى: مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار
05:26 | 2025-08-29
29/08/2025 05:26:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: 3463 مليار تقديمات صحيّة منذ بداية 2025
Lebanon 24
كركي: 3463 مليار تقديمات صحيّة منذ بداية 2025
05:25 | 2025-08-29
29/08/2025 05:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية
05:12 | 2025-08-29
29/08/2025 05:12:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يستقبل نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية
Lebanon 24
بري يستقبل نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية
05:06 | 2025-08-29
29/08/2025 05:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إستشهاد عسكريين... معلومات جديدة عن "حادثة الناقورة"
Lebanon 24
بعد إستشهاد عسكريين... معلومات جديدة عن "حادثة الناقورة"
05:05 | 2025-08-29
29/08/2025 05:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:26 | 2025-08-29
موسى: مرة أخرى يدفع الجيش ضريبة الدم الغالية في سبيل إعادة الأمن والاستقرار
05:25 | 2025-08-29
كركي: 3463 مليار تقديمات صحيّة منذ بداية 2025
05:12 | 2025-08-29
توضيح من المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية
05:06 | 2025-08-29
بري يستقبل نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية
05:05 | 2025-08-29
بعد إستشهاد عسكريين... معلومات جديدة عن "حادثة الناقورة"
05:00 | 2025-08-29
بين التمديد "الأخير" لليونيفيل والتفاهم الأميركي - الفرنسي: لبنان أمام مرحلة فاصلة
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 12:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24