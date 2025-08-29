Advertisement

لبنان

قبيسي: لا قيمة للسيادة دون كرامة ومقاومة

Lebanon 24
29-08-2025 | 02:47
Doc-P-1410438-638920577879326571.jpg
Doc-P-1410438-638920577879326571.jpg photos 0
اقامت ثانوية القصيبة الرسمية احتفالا تكريميا للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية، برعاية عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي وحضوره.
بداية، هنأ قبيسي المكرمين وادارة الثانوية، وقال: "نحن على مقربة من ذكرى تغييب الامام السيد موسى الصدر الذي آمن بأن العلم هو حق لكل لبناني ولكل جنوبي الذي كرس بأن العلم والمقاومة امران متلازمان، فلا مكان للجهل مع المعرفة ولا مكان للغباء مع واقع جديد يحاولون فرضه على منطقتنا عموما وعلى بلدنا خصوصا بقرارات واملاءات يفرضوها على حكومتنا وعلى وطننا".
اضاف: " نحن نعي تماما ما تحمله ابناء الجنوب من تفجيرات وتدمير لقراهم ومنازلهم، نعي صبرهم والامهم، ورغم كل هذا لم يركع ابناء الجنوب ولم يتنازلوا ويخضعوا، ولم يقبلوا اي سياسة لا تحمل العزة والكرامة والسيادة. فما قيمة السيادة مع إلغاء الثقافة والمبادئ؟، وما قيمة وطن ذليل لا يمكن أن يدافع عن نفسه ولا يقوى على مواجهة العدو ، ما قيمة وطن لا يستطيع ردع الطائرات التي تستبيح اجواءنا ، ولا الجنود التي تدنس ارضنا. نحن لا نريد سوى الدولة اللبنانية ولم نسع لتأسيس مقاومة لتكون بديل عن الدولة ولا بديل عن الجيش اللبناني، بل إن ترك الدولة للجنوب واهمالها لمنطقتنا دفع اهلنا الى تشكيل مقاومة يدافعون بها عن انفسهم وعن قراهم وبلداتهم".

تابع:" نقول اليوم لمدعي السيادة ،بأن من دافع وقاوم وقدم ابناؤه شهداء لم يبحث يوما عن موقع وكرسي لا عن نيابة ولا وزارة، بل ما قدموه هو قربانا للوطن ليبقى عزيزا ابيا كريما ، وما نشهده اليوم من تراجع في المواقف على مستوى المفاوضات التي حصلت في الاسبوعين المنصرمين جعلتنا نتخذ موقفا من الحكومة بعد اتخاذ قرارها السريع بإقرار ورقة أميركية لا علاقة للبنان بها. فهذه المفاوضات لا توصل الى نتيجة واقرار ورقة تقدم كل التنازلات دون جدوى امر مستغرب بل لعلها مستنكر، وما حصل بالامس القريب بإقرار الحكومة لورقة لا قيمة لها لانها لم تعط لبنان شيئا ، الحكومة قدمت كل شيء دون ان تحصل على شيء يوقف الاعتداءات على الجنوب ويؤدي الى تنفيذ بنود القرارات الدولية ولا سيما 1701".

وقال:"أقر لبنان الورقة وضرب غيرنا القرار بعرض الحائط من حكومة صهيونية لم يعنيها الامر، ولم تدرس الورقة حتى في مجلس وزرائها وحكومتنا وللأسف قدمت كل شيء دون أن تحصل على اي شيء ، ومع ذلك نسمع كلام جديد بمفاوضات لا تثمن ولا تغني من جوع يتاجرون بلبنان لمصلحة العدو".

أضاف:" من هنا نقول، إذا اردنا حماية سيادتنا علينا اولا حماية قراراتنا ، وأن نقف بوجه كل العالم مطالبين بحقنا بالدفاع عن انفسنا واخراج العدو من ارضنا ومع الاسف كل العالم يتفرج على ما تقوم به اسرائيل من قتل وتدمير على مساحة الشرق الاوسط". 
وختم :" كل ما نريده، تطبيق القرارات الدولية واولها القرار 1701 بكل مندرجاته بأن يكون وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب للصهاينة من ارضنا، وبعد ذلك يمارس لبنان دوره على مستوى الداخل. فالثنائي الوطني جاهزون لتقديم كل التسهيلات عندما يكون السعي جدي لإنسحاب اسرائيل وتوقفها عن الاعتداءات، نحن سنصبر كما صبرنا في الحرب لنصل الى وقت يندحر فيه العدو من ارضنا وينال لبنان استقلاله وسيادته بحق، بعد كل ما قدمناه من تضحيات على مذبح الوطن كي يبقى لبنان عزيزا حرا سياديا". (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24