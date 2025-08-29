آخر إحصاء.. أرقام تكشف عدد الناخبين في لبنان عام 2025

نشرت شركة "الدولية للمعلومات" تقريراً جديداً كشفت فيه عن عدد الناخبين اللبنانيين في العام 2025.

وذكرت الشركة أنَّ عدد الناخبين المسجلين في نهاية شهر آذار 2025، وصل إلى 4,093,663 ناخباً مقابل 4,050,659 ناخباً في العام 2024 بارتفاع سنوي مقداره 43,004 ناخبات وناخبين ونسبته 1.06%.



ووفقاً لـ"الدولية للمعلومات"، يتوزع الناخبون على النحو التالي:



- 2,090,223 إناث أي بنسبة 51%.



- 2,003,440 ذكور أي بنسبة 49%.



وتبعاً للطائفة، يتوزع الناخبون وفق الآتي:



- 2,719,191 مسلمين أي بنسبة 66.4%



- 1,370,243 مسيحيين أي بنسبة 33.4%



ويشكل الناخبون السنة العدد الأكبر بنسبة 30%، يليهم بنسبة 29.8% ولدى يأتي في المرتبة الأولى بنسبة 18.8%.