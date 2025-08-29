Advertisement

لبنان

آخر إحصاء.. أرقام تكشف عدد الناخبين في لبنان عام 2025

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:19
نشرت شركة "الدولية للمعلومات" تقريراً جديداً كشفت فيه عن عدد الناخبين اللبنانيين في العام 2025.
 
وذكرت الشركة أنَّ عدد الناخبين المسجلين في نهاية شهر آذار 2025، وصل إلى 4,093,663 ناخباً مقابل 4,050,659 ناخباً في العام 2024 بارتفاع سنوي مقداره 43,004 ناخبات وناخبين ونسبته 1.06%.
 

ووفقاً لـ"الدولية للمعلومات"، يتوزع الناخبون على النحو التالي: 
 

- 2,090,223 إناث أي بنسبة 51%.
 

- 2,003,440 ذكور أي بنسبة 49%.
 

وتبعاً للطائفة، يتوزع الناخبون وفق الآتي:
 

- 2,719,191 مسلمين أي بنسبة 66.4%
 

- 1,370,243 مسيحيين أي بنسبة 33.4%
 

ويشكل الناخبون السنة العدد الأكبر بنسبة 30%، يليهم الشيعة بنسبة 29.8% ولدى المسيحيين يأتي الموارنة في المرتبة الأولى بنسبة 18.8%. 
 

يُشار إلى أن تلك النسب مستندة إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأحوال الشخصية- وزارة الداخلية والبلديات.
 
 
 
 
 
 

