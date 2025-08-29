Advertisement

لبنان

تعديل في مواعيد رحلات الـ"ميدل إيست".. إليكم الجداول الجديدة

Lebanon 24
29-08-2025 | 03:22
Doc-P-1410451-638920598590507170.jpg
Doc-P-1410451-638920598590507170.jpg photos 0
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية أنه ولأسباب تشغيلية،  سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من أبو ظبي، دبي، الدمام، جدة، لارنكا، القاهرة وفرانكفورت للفترة الممتدة من يوم السبت الموافق في 30 آب 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 03 أيلول 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
