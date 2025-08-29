Advertisement

أعلنت شركة أنه ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من ، دبي، الدمام، جدة، لارنكا، وفرانكفورت للفترة الممتدة من يوم السبت الموافق في 30 آب 2025 ولغاية يوم الاربعاء الموافق في 03 أيلول 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي: