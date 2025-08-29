29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
بري استقبل نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية
Lebanon 24
29-08-2025
|
05:06
A-
A+
استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
نائب رئيس الحكومة
طارق متري
، في حضور وزير التنمية الادارية فادي مكي ،حيث تم البحث اللقاء تطورات الاوضاع في
لبنان
وآخر المستجدات السياسية .
كما استقبل رئيس المجلس بعد الظهر المفتي
الشيخ أحمد
طالب .
