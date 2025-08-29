Advertisement

لبنان

بري استقبل نائب رئيس الحكومة ووزير التنمية الإدارية

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:06
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس الحكومة طارق متري ، في حضور وزير التنمية الادارية فادي مكي ،حيث  تم البحث اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان وآخر المستجدات السياسية .
كما استقبل رئيس المجلس بعد الظهر المفتي الشيخ أحمد طالب .
 
 
