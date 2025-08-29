Advertisement

لبنان

وفد من كاريتاس زار وزير الصحة: دعوة لتعزيز التعاون لخدمة المواطنين

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:31
زارَ وفد من رابطة كاريتاس برئاسة الأب ميشال عبود وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة.
وضمّ الوفد الأب شربل الخوري،  نديم نادر أمين المال العام في الرابطة، وعضوي مجلس الإدارة  فيليب صالح والقاضية ميراي حداد، و جيلبر زوين المدير التنفيذي، و اندريه قويق مدير المؤسسات الاجتماعية، وسندي حاكمة مسؤولة القسم الصحي، إلى جانب شخصيات من هيئات وجمعيات متعاونة.

خلال اللقاء، أثنى الوفد على الجهود التي يبذلها الوزير في تطوير الوزارة وتسهيل شؤون المواطنين، ووضعه في أجواء البرامج الصحية والاجتماعية التي تنفّذها كاريتاس في مختلف المناطق اللبنانية، مع الدعوة لتعزيز التنسيق المشترك وزيارة مركز كاريتاس الرئيسي في سن الفيل.

وألقى رئيس الرابطة الأب ميشال عبود كلمة عرض فيها إنجازات كاريتاس في القطاع الصحي، من خلال عشرات المراكز والعيادات النقالة التي تغطي نحو 500 قرية، إضافةً إلى توزيع الأدوية كهبات وتنظيم الحملات التوعوية، مشيرًا إلى أنّ خدمات كاريتاس وصلت في عام 2024 إلى أكثر من 160 ألف مستفيد. كما تطرّق إلى التحديات في إدخال الأدوية كهبات، داعيًا إلى "تسهيل الإجراءات الإدارية وتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لمتابعة الملفات وتعزيز تزويد المراكز باللقاحات والأدوية الأساسية".

من جهته، شكر الوزير ناصر الدين رابطة كاريتاس واصفًا إياها بـ"الاسم الإنساني الراسخ في عقل كل لبناني"، مؤكّدًا أنها "شريك أساسي للوزارة في مجال الرعاية الصحية".
