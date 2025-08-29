30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد من كاريتاس زار وزير الصحة: دعوة لتعزيز التعاون لخدمة المواطنين
Lebanon 24
29-08-2025
|
05:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
زارَ وفد من رابطة كاريتاس برئاسة الأب ميشال عبود
وزير الصحة
العامة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة.
Advertisement
وضمّ الوفد الأب شربل
الخوري
،
نديم
نادر أمين المال العام في الرابطة، وعضوي مجلس الإدارة فيليب صالح والقاضية
ميراي
حداد، و جيلبر زوين المدير التنفيذي، و اندريه قويق مدير المؤسسات الاجتماعية، وسندي حاكمة مسؤولة القسم الصحي، إلى جانب شخصيات من هيئات وجمعيات متعاونة.
خلال اللقاء، أثنى الوفد على الجهود التي يبذلها الوزير في تطوير الوزارة وتسهيل شؤون المواطنين، ووضعه في أجواء البرامج الصحية والاجتماعية التي تنفّذها كاريتاس في مختلف المناطق
اللبنانية
، مع الدعوة لتعزيز التنسيق المشترك وزيارة مركز كاريتاس
الرئيسي
في
سن الفيل
.
وألقى رئيس الرابطة الأب ميشال عبود كلمة عرض فيها إنجازات كاريتاس في القطاع الصحي، من خلال عشرات المراكز والعيادات النقالة التي تغطي نحو 500 قرية، إضافةً إلى توزيع الأدوية كهبات وتنظيم الحملات التوعوية، مشيرًا إلى أنّ خدمات كاريتاس وصلت في عام 2024 إلى أكثر من 160 ألف مستفيد. كما تطرّق إلى التحديات في إدخال الأدوية كهبات، داعيًا إلى "تسهيل الإجراءات الإدارية وتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لمتابعة الملفات وتعزيز تزويد المراكز باللقاحات والأدوية الأساسية".
من جهته
، شكر الوزير ناصر الدين رابطة كاريتاس واصفًا إياها بـ"الاسم الإنساني الراسخ في عقل كل لبناني"، مؤكّدًا أنها "شريك أساسي للوزارة في مجال الرعاية الصحية".
مواضيع ذات صلة
وفد من نقابة المصورين الصحافيين زار وزير الصحة
Lebanon 24
وفد من نقابة المصورين الصحافيين زار وزير الصحة
29/08/2025 14:55:50
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون لخدمة المسلمين ولبنان
Lebanon 24
مفتي الجمهورية: تعزيز التعاون لخدمة المسلمين ولبنان
29/08/2025 14:55:50
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ينال صلح زار وزير الصحة على رأس وفد عكاري
Lebanon 24
ينال صلح زار وزير الصحة على رأس وفد عكاري
29/08/2025 14:55:50
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سليمان زار مع وفد وزير الصحة
Lebanon 24
النائب سليمان زار مع وفد وزير الصحة
29/08/2025 14:55:50
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الإدارة
وزير الصحة
اللبنانية
سن الفيل
من جهته
الرئيسي
الخوري
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا تسلّم الجيش من مُخيم برج البراجنة؟
Lebanon 24
ماذا تسلّم الجيش من مُخيم برج البراجنة؟
07:51 | 2025-08-29
29/08/2025 07:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟
07:44 | 2025-08-29
29/08/2025 07:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
Lebanon 24
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
07:36 | 2025-08-29
29/08/2025 07:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً
Lebanon 24
الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً
07:32 | 2025-08-29
29/08/2025 07:32:15
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة الخطيب: نريد لهذه الحكومة النجاح في التصدي للقضايا الوطنية وخدمة شعبها
Lebanon 24
العلامة الخطيب: نريد لهذه الحكومة النجاح في التصدي للقضايا الوطنية وخدمة شعبها
07:30 | 2025-08-29
29/08/2025 07:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:51 | 2025-08-29
ماذا تسلّم الجيش من مُخيم برج البراجنة؟
07:44 | 2025-08-29
أوّل تعليق... ماذا قيلَ في إسرائيل عن "غارة صير الغربية"؟
07:36 | 2025-08-29
توقيفات... تطوّرات جديدة تتعلّق بجريمة قتل خليل أبو مراد
07:32 | 2025-08-29
الحوت: نأمل ألا ينتقل القضاء من مسيس إلى مدوّل بدلاً من أن يصبح مستقلاً
07:30 | 2025-08-29
العلامة الخطيب: نريد لهذه الحكومة النجاح في التصدي للقضايا الوطنية وخدمة شعبها
07:23 | 2025-08-29
سلامة التقى ممثل الصندوق العالمي للاثار في العالم العربي
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 14:55:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24