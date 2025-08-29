Advertisement

لبنان

برج البراجنة "خالٍ" من السلاح اليوم.. و "فتح": تعاوننا مع الدولة وثيق

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1410521-638920695639914731.jpg
Doc-P-1410521-638920695639914731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتواصل، اليوم الجمعة، عملية تسليم أسلحة في المخيمات الفلسطينية للجيش، وتحديداً في مخيمات بيروت، وذلك بناء لقرارٍ الدولة اللبنانية بالتوافق مع السلطة الفلسطينية.
Advertisement
 

الخطوة هذه تعتبرُ محورية جداً لاسيما أنها تأتي تنفيذاً لقرار الحكومة بـ"حصرية السلاح" بيد الدولة، فيما تعكس أيضاً تعاوناً من منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة والجيش بشكلٍ خاص.
 

ويوم أمس، تسلّم الجيش أسلحة من مخيمات صور، الرشيدية والبرج الشمالي والبص، فيما سيتم اليوم تسلم أسلحة من برج البراجنة إلى جانب مخيمين آخرين.
 

وظهر اليوم، وصلت قوة من الجيش إلى محيط برج البراجنة لتسلم الأسلحة التي سيجري نقلها عبر شاحنات مدنية على غرار ما حصل في الرشيدية، أمس.
 

وقالت مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ "الحركة ستُسلم اليوم ما تبقى من أسلحة في مخيم برج البراجنة وهي تشمل السلاح الثقيل مثل القاذفات"، وأضاف: "بعد برج البراجنة سيتم تسليم أسلحة موجودة في مخيمي مار الياس وشاتيلا ظهر اليوم".
 

وذكرت المصادر أنه "حتى اليوم سيكون هناك 6 مخيمات فلسطينية باتت خالية من السلاح"، وأضافت: "عملية التسليم مستمرة خلال الأيام المقبلة وستشمل مخيمات الشمال والبقاع".
 

وختمت: "الإتصالات بين الحركة والدولة اللبنانية قائمة على أعلى المستويات وهناك تعاون وثيق".
 

الجيش سيدخل المخيمات؟
 

اللافت في علميات التسليم التي حصلت هو أنَّ الشاحنات التي تنقل السلاح من المخيمات ليست عسكرية، بل هي مدنية ويتم استخدامها من قبل الجيش لسحب السلاح من هناك، ما يعني أنّ المؤسسة العسكرية لم تدخل المخيمات حتى الآن.. ولكن هل هذا الأمر سيستمر لاحقاً؟
 

مصادر مُتابعة للملف الفلسطيني كشف لـ"لبنان24" إنَّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني هي التي ستتولى أمن المخيمات بالتعاون مع الجيش والقوى الأمنية، وذلك باعتبار تلك القوات، الجهة الشرعيّة التي تتعامل معها الدولة اللبنانية من جهة، وتمثل السلطة الفلسطينية الشرعية في رام الله.
 

وأوضحت المصادر أنَّ المرحلة المقبلة قد تشهدُ دخولاً للجيش إلى المخيمات بالتنسيق مع قوات الأمن الوطني عند الحاجة، وهو الأمر الذي لم يحصل منذ سنوات طويلة.

مواضيع ذات صلة
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": الحركة ستُسلم اليوم ما تبقى من أسلحة في مخيم برج البراجنة وهي تشمل السلاح الثقيل مثل القاذفات
lebanon 24
29/08/2025 14:56:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": خروج أول شاحنة مُحمّلة بالأسلحة من مخيّم برج البراجنة
lebanon 24
29/08/2025 14:56:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": الإتصالات بين الحركة والدولة اللبنانية قائمة على أعلى المستويات وهناك تعاون وثيق
lebanon 24
29/08/2025 14:56:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24": بعد برج البراجنة سيتم تسليم أسلحة موجودة في مخيمي مار الياس وشاتيلا ظهر اليوم
lebanon 24
29/08/2025 14:56:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

الفلسطينية

قوات الأمن

اللبنانية

لبنان24

الشمالي

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2025-08-29
07:44 | 2025-08-29
07:36 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:30 | 2025-08-29
07:23 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24