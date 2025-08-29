رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي

كتب والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس":

"كل الشكر والتقدير لبعثة الدائمة لدى في وطاقمها الديبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير ، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".