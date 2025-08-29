Advertisement

لبنان

رجّي: كلّ الشكر لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة وطاقمها الديبلوماسي

Lebanon 24
29-08-2025 | 06:36
كتب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي على منصة "أكس":
"كل الشكر والتقدير لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وطاقمها الديبلوماسي برئاسة المندوب الدائم، السفير أحمد عرفة، على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب الذي توّج بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026".
