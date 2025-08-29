Advertisement

لبنان

وزير العمل بحث في تعزيز التعاون مع نقابتي المعلوماتية والإعلان

29-08-2025 | 07:08
Doc-P-1410555-638920733398627966.png
Doc-P-1410555-638920733398627966.png photos 0
استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم وفدا من نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا برئاسة النقيب جورج خويري، وجرى البحث في سبل التعاون بين النقابة والوزارة، لجهة وضع خبرات النقابة بتصرفها.
ثم التقى الوزير حيدر وفدا من نقابة الاعلان والتوثيق ضم النقيب باتريك ابو شقرا، والمستشار القانوني الوزير السابق عبدالله فرحات ، الذي اوضح ان "البحث تناول امكانية تقديم النقابة المساعدة والدعم لجهود معالي الوزير ، وتفعيل قطاع العمل عبر المفاهيم الرقمية واظهار نتائج الجهود التي يقوم بها وزير العمل في هذا المجال".
لبنان

إقتصاد

وزير العمل محمد

عبدالله فرحات

المعلوماتية

جورج خويري

محمد حيدر

ابو شقرا

رئاسة ال

ون بين

