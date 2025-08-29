29
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العمل بحث في تعزيز التعاون مع نقابتي المعلوماتية والإعلان
Lebanon 24
29-08-2025
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير العمل محمد
حيدر
في مكتبه اليوم وفدا من نقابة
المعلوماتية
والتكنولوجيا برئاسة النقيب
جورج خويري
، وجرى البحث في سبل التعاون بين النقابة والوزارة، لجهة وضع خبرات النقابة بتصرفها.
Advertisement
ثم التقى الوزير حيدر وفدا من نقابة الاعلان والتوثيق ضم النقيب باتريك
ابو شقرا
، والمستشار القانوني الوزير السابق
عبدالله فرحات
، الذي اوضح ان "البحث تناول امكانية تقديم النقابة المساعدة والدعم لجهود معالي الوزير ، وتفعيل قطاع العمل عبر المفاهيم الرقمية واظهار نتائج الجهود التي يقوم بها وزير العمل في هذا المجال".
مواضيع ذات صلة
مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
Lebanon 24
مرقص بحث مع السفير الصيني في سبل تعزيز التعاون الإعلامي
29/08/2025 17:09:08
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون
Lebanon 24
بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون
29/08/2025 17:09:08
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
Lebanon 24
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
29/08/2025 17:09:08
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل
Lebanon 24
قائد الكتيبة الإيطالية - المنصوري بحث مع رئيس بلدية مجدل زون تعزيز التعاون والتواصل
29/08/2025 17:09:08
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزير العمل محمد
عبدالله فرحات
المعلوماتية
جورج خويري
محمد حيدر
ابو شقرا
رئاسة ال
ون بين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
Lebanon 24
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
10:00 | 2025-08-29
29/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
Lebanon 24
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
09:54 | 2025-08-29
29/08/2025 09:54:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
Lebanon 24
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
09:53 | 2025-08-29
29/08/2025 09:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
Lebanon 24
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
09:39 | 2025-08-29
29/08/2025 09:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
Lebanon 24
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
09:31 | 2025-08-29
29/08/2025 09:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
Lebanon 24
معلومات جديدة عن "جريمة الدامور"... هكذا قُتِلَ الشاب خليل أبو مراد
15:08 | 2025-08-28
28/08/2025 03:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-08-29
مراوغات تل أبيب .. هل تنقذ الحكومة من التنازلات
09:54 | 2025-08-29
هاشم حيدر تفقد منشأة مصلحة مياه لبنان الجنوبي في صور
09:53 | 2025-08-29
الراعي التقى صيقلي وشخصيات
09:39 | 2025-08-29
هيكل: الجيش مقبل على مرحلة دقيقة يتولى فيها مهمات حساسة
09:31 | 2025-08-29
بايراقداريان والسيّد بحثتا في مجالات التعاون بين وزارتيّ الشباب و"الشؤون الاجتماعية"
09:30 | 2025-08-29
الجنوب… وهل يرضى الأهالي نسيان ماضيهم وأراضيهم؟
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 17:09:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24