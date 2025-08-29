Advertisement

لبنان

صور للأسلحة التي تسلمها الجيش من برج البراجنة.. شاهدوها

Lebanon 24
29-08-2025 | 12:06
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.


وشملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة والقذائف والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
