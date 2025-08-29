Advertisement

لبنان

"استهداف ضابط في حزب الله".. بيانٌ إسرائيليّ عن غارة صير الغربية

Lebanon 24
29-08-2025 | 12:26
Doc-P-1410685-638920929682493191.jpg
Doc-P-1410685-638920929682493191.jpg photos 0
أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء الجمعة، استهداف أحمد نعيم معتوق إثر غارة جويّة طالت منطقة صير الغربية في جنوب لبنان.
وزعمَ جيش العدو أنَّ معتوق ينتمي إلى "قوّة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، وكان يعمل بصفة ضابط أركانٍ في كتيبة تابعة للقوة.
 
 
وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها معتوق في صير الغربية.
 
 
وإثر ذلك، أصيب معتوق بجروح خطيرة، لكنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بها.
 
 
 
