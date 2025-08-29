"استهداف ضابط في حزب الله".. بيانٌ إسرائيليّ عن غارة صير الغربية

أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء الجمعة، استهداف معتوق إثر غارة جويّة طالت منطقة صير الغربية في .

Advertisement



وزعمَ جيش العدو أنَّ معتوق ينتمي إلى "قوّة " التابعة لـ" "، وكان يعمل بصفة ضابط أركانٍ في كتيبة تابعة للقوة.

وكانت طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها معتوق في صير الغربية.