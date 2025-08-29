Advertisement

لبنان

"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي

Lebanon 24
29-08-2025 | 13:01
Doc-P-1410696-638920945712900714.jpg
Doc-P-1410696-638920945712900714.jpg photos 0
قال المُتحدث باسم قوات "اليونيفيل" في لبنان أندريا تيننتي إنه "لا تعليق لدى اليونيفيل حول قرار مجلس الأمن"، الذي تم بموجبه تمديد ولاية اليونيفيل حتى أواخر العام 2026.
مع هذا، فإن مشروع القرار الأممي الأخير ينص على أن تمديد ولاية اليونيفيل سيكون الأخير، ليبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتباراً من التاريخ المذكور وفي غضون سنة واحدة.
 

وفي تصريحٍ له عبر قناة "الحدث"، قال تيننتي إن "الهدف الآن هو انتشار الجيش اللبناني جنوب البلاد"، وقال: "الجيش لا يمتلك حالياً الإمكانيات التي تسمح له بالانتشار جنوباً، ونأمل أن تسمح المهلة التي منحت لنا بانتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد".
 

وتابع: "قواتنا مازالت منتشرة في جنوب لبنان تطبيقا للقرار 1701، ونحن نساعد الجيش اللبناني في عمليات نزع السلاح غير الشرعي من الجنوب. كذلك، نساعد السكان على العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان".
 

وذكر تيننتي أنَّ "إخراج قوات اليونيفيل حالياً سيؤثر بشكل خطير على استقرار المنطقة"، مشيراً إلى أنَّ "انتشار الجيش اللبناني جنوباً يتم عند انسحاب إسرائيل من المواقع الـ5".
 
 

الجيش اللبناني

أندريا تيننتي

مجلس الأمن

جنوب لبنان

اللبنانية

إسرائيل

الشرع

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24