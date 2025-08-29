"اليونيفيل": قواتنا منتشرة في جنوب لبنان ونساعد الجيش على نزع السلاح غير الشرعي

قال المُتحدث باسم قوات "اليونيفيل" في إنه "لا تعليق لدى اليونيفيل حول قرار "، الذي تم بموجبه تمديد ولاية اليونيفيل حتى أواخر العام 2026.

مع هذا، فإن مشروع القرار الأممي الأخير ينص على أن تمديد ولاية اليونيفيل سيكون الأخير، ليبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتباراً من التاريخ المذكور وفي غضون سنة واحدة.



وفي تصريحٍ له عبر قناة "الحدث"، قال تيننتي إن "الهدف الآن هو انتشار جنوب البلاد"، وقال: "الجيش لا يمتلك حالياً الإمكانيات التي تسمح له بالانتشار جنوباً، ونأمل أن تسمح المهلة التي منحت لنا بانتشار القوات المسلحة في جنوب البلاد".



وتابع: "قواتنا مازالت منتشرة في تطبيقا للقرار 1701، ونحن نساعد الجيش اللبناني في عمليات نزع السلاح غير الشرعي من الجنوب. كذلك، نساعد السكان على العودة إلى مناطقهم في جنوب لبنان".