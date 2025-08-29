27
لبنان
جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم
Lebanon 24
29-08-2025
|
15:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور
جنبلاط على
أنه "في هذه المرحلة الحساسة التي نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما جرى في السويداء، لا بد من التأكيد على أنه لا تُبنى الدول بالعنف"، وقال: "نجدد التعزية بالشهداء والإدانات واستنكار الجرائم التي ارتُكبت في جبل العرب، كما ندعو الى دعم المحافظة والتعويض على المتضررين في السويداء، وإعادة بناء ما تهدّم، وإطلاق المختطفين، ونطالب بتحقيق دولي شفاف، وكذلك محاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم".
وتابع: "لا يمكن لسوريا الجديدة والموحَّدة أن تقوم الا على العدالة والمساواة وحكم القانون، وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة وهي مدعوّة لحماية
سوريا
الجديدة من كل مرتكب او متعصّب".
وفي كلمة له من مؤسسة العرفان التوحيدية في البساتين، قال
جنبلاط
: "من جهة أخرى لا يمكن لدروز سوريا الذين عاشوا في سوريا مع أبناء وطنهم الآخرين بوحدتها واستقلالها أن يعيشوا خارج تاريخهم وخارج تراثهم وخارج وحدة وطنهم. ودعوات الانفصال هي انقلاب على تاريخهم وهويتهم وستؤدي إلى خدمة مخططات
إسرائيل
التي لا تهتم الا الى تقسيم المنطقة والى مزيد من الحروب الطائفية والأهلية التي قد لا تقف عند حدود الوطن السوري".
وتابع: "هويتنا وانتماؤنا عربي وإسلامي، وتاريخنا هو انتماء حضاري لهذه الأمة والدفاع عنها ونحن هنا في
لبنان
لم نمنح فرصة لفتنة بين أهل التوحيد وأي من أبناء وطنهم، عشنا الحروب وآلامها ولا يمكن أن نقبل أن يجرّنا أحد إليها مجدداً".
وقال: "يعرف أهل التوحيد
وليد جنبلاط
، عاش معهم وعاشوا معه، ما كان يومًا الا حريصًا على أهل التوحيد ومدافعًا عنهم، وحريصًا على كرامتهم ووجودهم وحضورهم السياسي، وما كان يوماً الا مدافعاً عنهم وكان سيبقى وسنبقى معهم وستبقى المختارة حريصة على كرامتهم ودورهم وحضورهم".
وتابع "نحمل معكم راية التوحيد راية الشرف راية
الحكمة
راية العقل. هكذا كان وليد جنبلاط وهكذا سيبقى".
