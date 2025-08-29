Advertisement

لبنان

جنبلاط: المختارة ستبقى حريصة على كرامة الدروز ودورهم

Lebanon 24
29-08-2025 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1410751-638921045579890686.PNG
Doc-P-1410751-638921045579890686.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على أنه "في هذه المرحلة الحساسة التي نعيش فيها مشاعر الحزن والغضب لما جرى في السويداء، لا بد من التأكيد على أنه لا تُبنى الدول بالعنف"، وقال: "نجدد التعزية بالشهداء والإدانات واستنكار الجرائم التي ارتُكبت في جبل العرب، كما ندعو الى دعم المحافظة والتعويض على المتضررين في السويداء، وإعادة بناء ما تهدّم، وإطلاق المختطفين، ونطالب بتحقيق دولي شفاف، وكذلك محاسبة كل من ارتكب هذه الجرائم".
Advertisement
 
 
وتابع: "لا يمكن لسوريا الجديدة والموحَّدة أن تقوم الا على العدالة والمساواة وحكم القانون، وهذه مسؤولية الحكومة الجديدة وهي مدعوّة لحماية سوريا الجديدة من كل مرتكب او متعصّب".
 

وفي كلمة له من مؤسسة العرفان التوحيدية في البساتين، قال جنبلاط: "من جهة أخرى لا يمكن لدروز سوريا الذين عاشوا في سوريا مع أبناء وطنهم الآخرين بوحدتها واستقلالها أن يعيشوا خارج تاريخهم وخارج تراثهم وخارج وحدة وطنهم. ودعوات الانفصال هي انقلاب على تاريخهم وهويتهم وستؤدي إلى خدمة مخططات إسرائيل التي لا تهتم الا الى تقسيم المنطقة والى مزيد من الحروب الطائفية والأهلية التي قد لا تقف عند حدود الوطن السوري".


وتابع: "هويتنا وانتماؤنا عربي وإسلامي، وتاريخنا هو انتماء حضاري لهذه الأمة والدفاع عنها ونحن هنا في لبنان لم نمنح فرصة لفتنة بين أهل التوحيد وأي من أبناء وطنهم، عشنا الحروب وآلامها ولا يمكن أن نقبل أن يجرّنا أحد إليها مجدداً".


وقال: "يعرف أهل التوحيد وليد جنبلاط، عاش معهم وعاشوا معه، ما كان يومًا الا حريصًا على أهل التوحيد ومدافعًا عنهم، وحريصًا على كرامتهم ووجودهم وحضورهم السياسي، وما كان يوماً الا مدافعاً عنهم وكان سيبقى وسنبقى معهم وستبقى المختارة حريصة على كرامتهم ودورهم وحضورهم".
 

وتابع "نحمل معكم راية التوحيد راية الشرف راية الحكمة راية العقل. هكذا كان وليد جنبلاط وهكذا سيبقى".

مواضيع ذات صلة
شيخ العقل: إسرائيل ليست حريصة على الدروز بل لها أطماعها ومصالحها
lebanon 24
30/08/2025 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: حريصون على حماية جميع المواطنين دون استثناء بمن فيهم الدروز
lebanon 24
30/08/2025 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط في مرمى الأسئلة المحرجة… مشايخ الدروز يواجهونه بحقيقة مجزرة السويداء ودور الدولة السورية الداعم لها!
lebanon 24
30/08/2025 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى وفوداً مناطقية مؤيدة مواقف المختارة
lebanon 24
30/08/2025 01:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وليد جنبلاط

رئيس الحزب

جنبلاط على

الاشتراكي

إسرائيل

الشهداء

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:34 | 2025-08-29
16:58 | 2025-08-29
16:46 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
15:00 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24