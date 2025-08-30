Advertisement

لبنان

مطلب أساسي على طاولة التفاوض

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:15
تؤكد مصادر متابعة أنّ ملف إعادة النازحين اللبنانيين إلى الجنوب تحوّل إلى مطلب حاسم لدى "الثنائي الشيعي"، خصوصاً بعد طرح فكرة المنطقة الاقتصادية التي يجري التداول بها في الأوساط الدبلوماسية.
وتشير المعلومات إلى أنّ هذا البند أصبح أساسياً في أي تواصل يقوم به "الثنائي" سواء مع جهات وسيطة أو مع الدولة اللبنانية، باعتباره شرطاً لا يمكن تجاوزه في المرحلة المقبلة.
 

وتوضح المصادر أنّ الإصرار على هذا المطلب يرتبط بالحفاظ على حق المواطنين بالعودة الى قراهم في الجنوب، وبمنع أي محاولة لتثبيت واقع جديد قد يفرض تغييرات على المشهد الديموغرافي  في المنطقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

