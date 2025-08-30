Advertisement

لبنان

قائد الجيش.. محور نقاش جمهور "الحزب"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2025 | 01:30
A-
A+

Doc-P-1410839-638921393082812100.jfif
Doc-P-1410839-638921393082812100.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لُمست مؤخراً أجواء من الإرتياح في أوساط بيئة "الثنائي الشيعي" إثر خطاب قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي أكد أنه لن يقبل بتوريط الجيش في سفك دماء اللبنانيين.
Advertisement
 

الخطاب هذا جعل تعليقات الناشطين المؤيدين لـ"حزب الله" مُرحبة بما قاله هيكل الذي ارتفعت أسهمه شعبياً، الأمر الذي يُرسي استقراراً في العلاقة بين الجيش والبيئة الحاضنة لـ"الحزب" خصوصاً في جنوب لبنان.
 

بدوره، قال مصدر سياسي في حركة "أمل" لـ"لبنان24" إنَّ "الجيش كان وسيبقى عنواناً للوحدة الوطنية"، مؤكداً "أن الحفاظ على الجيش يعني الحفاظ على لبنان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن أي مساسٍ بالجيش يعني ضرباً للسلم الأهلي، وبالتالي حذارِ من هذا الأمر".

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
انتخابات بعبدا محور نقاش بين نائب ومستشار رئاسي
lebanon 24
30/08/2025 11:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة مناقشة نيابية نارية غداً محورها سلاح "الحزب"وعون الى البحرين والجزائر
lebanon 24
30/08/2025 11:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال فتح محور "مجين عوز" لفصل شرق خان يونس عن غربها
lebanon 24
30/08/2025 11:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الورقة الاميركية مرّت "من دون نقاش فعلي" والجيش في عين العاصفة!
lebanon 24
30/08/2025 11:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

قائد الجيش

جنوب لبنان

الثنائي

لبنان24

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2025-08-30
04:01 | 2025-08-30
04:00 | 2025-08-30
03:42 | 2025-08-30
03:30 | 2025-08-30
03:15 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24