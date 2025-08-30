قائد الجيش.. محور نقاش جمهور "الحزب"

لُمست مؤخراً أجواء من الإرتياح في أوساط بيئة " " إثر خطاب العماد الذي أكد أنه لن يقبل بتوريط الجيش في سفك دماء اللبنانيين.

الخطاب هذا جعل تعليقات الناشطين المؤيدين لـ" " مُرحبة بما قاله هيكل الذي ارتفعت أسهمه شعبياً، الأمر الذي يُرسي استقراراً في العلاقة بين الجيش والبيئة الحاضنة لـ"الحزب" خصوصاً في .



بدوره، قال مصدر سياسي في حركة "أمل" لـ" " إنَّ "الجيش كان وسيبقى عنواناً للوحدة الوطنية"، مؤكداً "أن الحفاظ على الجيش يعني الحفاظ على "، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن أي مساسٍ بالجيش يعني ضرباً للسلم الأهلي، وبالتالي حذارِ من هذا الأمر".

