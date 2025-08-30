29
لبنان
قائد الجيش.. محور نقاش جمهور "الحزب"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-08-2025
|
01:30
لُمست مؤخراً أجواء من الإرتياح في أوساط بيئة "
الثنائي
الشيعي
" إثر خطاب
قائد الجيش
العماد
رودولف هيكل
الذي أكد أنه لن يقبل بتوريط الجيش في سفك دماء اللبنانيين.
الخطاب هذا جعل تعليقات الناشطين المؤيدين لـ"
حزب الله
" مُرحبة بما قاله هيكل الذي ارتفعت أسهمه شعبياً، الأمر الذي يُرسي استقراراً في العلاقة بين الجيش والبيئة الحاضنة لـ"الحزب" خصوصاً في
جنوب لبنان
.
بدوره، قال مصدر سياسي في حركة "أمل" لـ
"
لبنان24
"
إنَّ "الجيش كان وسيبقى عنواناً للوحدة الوطنية"، مؤكداً "أن الحفاظ على الجيش يعني الحفاظ على
لبنان
"، مشيراً في الوقت نفسه إلى "أن أي مساسٍ بالجيش يعني ضرباً للسلم الأهلي، وبالتالي حذارِ من هذا الأمر".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
