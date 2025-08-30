بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"

تبين أن مواطنين عمدوا مؤخراً إلى الاستغناء عن استخدام " " وذلك بعد شراء بطاريات "ليثيوم" للإنارة ليلاً ونهاراً مع الطاقة الشمسية.

وتتصدر اليوم شركات ومؤسسات عديدة الواجهة في السوق لتسويق تلك البطاريات التي يتراوح سعرها بين 1500 و 4000 دولار، وفق النوعية، لكن السؤال الذي يُطرح يرتبط بالرقابة المفروضة على استيراد تلك البطاريات خصوصاً أن أي حادثة تتعرض لها تشكل خطراً على المستخدم.

