لبنان

بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
30-08-2025 | 01:45
تبين أن مواطنين عمدوا مؤخراً إلى الاستغناء عن استخدام "كهرباء الدولة" وذلك بعد شراء بطاريات "ليثيوم" للإنارة ليلاً ونهاراً مع الطاقة الشمسية.
وتتصدر اليوم شركات ومؤسسات عديدة الواجهة في السوق لتسويق تلك البطاريات التي يتراوح سعرها بين 1500 و 4000 دولار، وفق النوعية، لكن السؤال الذي يُطرح يرتبط بالرقابة المفروضة على استيراد تلك البطاريات خصوصاً أن أي حادثة تتعرض لها تشكل خطراً على المستخدم.

المصدر: خاص "لبنان 24"
