Advertisement

لبنان

مواقف بري المستجدة.. لا ليونة مجانية

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
30-08-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1410850-638921420220885540.jpg
Doc-P-1410850-638921420220885540.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الأيام الماضية، برز تحول لافت في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ بدت نبرته أكثر حدّة وصلابة مما اعتاد عليه اللبنانيون خلال الاشهر الأخيرة. فمنذ انتهاء الحرب، كان بري من أبرز دعاة التهدئة والتسويات، حيث اعتمد سياسة تدوير الزوايا وتقديم التنازلات سعياً للحفاظ على الاستقرار وتفادي الانزلاق إلى مواجهات مفتوحة.
Advertisement

هذه المقاربة ميّزت رؤيته عن رؤية حزب الله الذي غالبًا ما كان يميل إلى الخطاب الأكثر تشدداً.

لكن هذا المسار تغيّر فجأة. فالمتابعون لمسار مواقف بري يلاحظون أنه شعر بصدمة كبيرة نتيجة التراجع الأميركي عن الوعود التي كان قد تلقاها، والتي أعطت انطباعاً بأن التهدئة ممكنة إذا قدّم لبنان سلسلة من التنازلات. هذا التراجع لم يقتصر على إسقاط الرهان على وعود خارجية، بل انعكس أيضاً في الحسابات الداخلية، حيث بدا أن بري فقد الثقة بجدوى الانخراط في تسويات غير مضمونة النتائج.

الأولوية التي حملها بري في المرحلة الماضية، والمتمثلة بعودة الجنوبيين إلى منازلهم، اصطدمت بجدار التعنت الإسرائيلي الذي رفض أي مقاربة تُخفف من معاناة الأهالي. ومع ذلك، لم تتوقف خيبة أمله عند حدود الموقف الخارجي، بل امتدت إلى الداخل اللبناني. فقد شعر بري بأن من عمل على إرضائهم وتوفير الغطاء لهم، وتحديداً رئيسي الجمهورية والحكومة، لم يبادلونه الموقف نفسه. الدليل الأوضح كان إقرار الخطة الحكومية في غياب الوزراء الشيعة، وهو ما اعتبره رسالة سياسية موجّهة إليه شخصياً.

هذا الواقع دفع بري إلى إعادة تقييم خياراته. فالمخاطر التي تلوح في الأفق، بدءاً من التطورات المقلقة في السويداء وصولاً إلى احتمالات التصعيد جنوب الليطاني، باتت في نظره غير قابلة للتفادي بمجرد الدعوة إلى التهدئة. بل إن مقاربة جديدة تقوم على الحسم والحزم قد تكون أكثر واقعية في هذه المرحلة. وهنا يطرح السؤال: هل سيكون بري في موقع المواجهة السياسية في المرحلة المقبلة؟

 ما قد يفسر هذا التحول هو وصول معلومات إلى بري حول إعادة ترميم حزب الله لقدراته بعد الحرب، بما يتيح له مساحة أوسع للمناورة. هذا المعطى، إذا صح، قد يكون عنصراً أساسياً في تشجيع بري على رفع سقف خطابه، بعدما كان يعتبر نفسه مضطراً إلى الانحناء أمام عاصفة الضغوط الدولية والإقليمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع الوفد الأميركي في مستجدات الأوضاع في لبنان
lebanon 24
30/08/2025 11:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات مع ميقاتي
lebanon 24
30/08/2025 11:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض مع رسامني للمستجدات
lebanon 24
30/08/2025 11:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد
lebanon 24
30/08/2025 11:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلي

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

بري على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:10 | 2025-08-30
04:01 | 2025-08-30
04:00 | 2025-08-30
03:42 | 2025-08-30
03:30 | 2025-08-30
03:15 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24