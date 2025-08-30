30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في ذكرى تغييب الإمام الصدر.. موقف لرئيس الجمهورية
Lebanon 24
30-08-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
"
التزام
لبنان
الثابث بمتابعة قضية تغييب الامام السيد موسى
الصدر
ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وعدم التفريط بحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة، معتبرا ان افضل ما نفعله وفاء للامام المغيب "هو ان نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد الذي يحتضن جميع أبنائه ويحمي كرامتهم، لبنان الرسالة والحضارة".
Advertisement
موقف
الرئيس عون
جاء في الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الامام الصدر ورفيقيه، وقال: "تحل غدا الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، ولبنان يمر في ظروف دقيقة كم نحتاج فيها إلى حكمة الامام المغيّب ومواقفه الوطنية، ذلك ان الامام الصدر لم يكن مجرد رجل دين، بل كان رمزاً للوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ومنارة للحوار بين الأديان والطوائف. لقد آمن بلبنان الواحد الموحد، ودعا إلى إقامة مجتمع يسوده العدل والمساواة، حيث يعيش جميع اللبنانيين تحت مظلة المواطنة الحقة. ولا نزال نستذكر قوله الشهير "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه" والذي اصبح جزءاً من مقدمة الميثاق الوطني في تعديلاته التي أقرت في
الطائف
. كان الإمام الصدر رجل السلام والمحبة، الذي مد جسور التواصل بين جميع مكونات المجتمع اللبناني، وهو الذي كان يعتبر ان "تعدد الطوائف نعمة، لكن الطائفية نقمة" ، وردد دائما "ان اكثر الناس تعصباً للطائفية في لبنان هم ابعدهم عن التدين فهم لا يدخلون جامعاً ولا كنيسة".
وأكمل: "ألم يقل سماحته يوماً: يجب ان نحفظ لبنان وطن الأديان والإنسانية ويجب أن نحفظه بتعميم العدالة الحقيقية، تلك التي تقضي بأنه في حال تعدت شريحة من المواطنين على حقوق الآخرين تعتبر هذا التعدي انتهاكاً على السواء للبنان ولنفسها".
وختم الرئيس عون :"إن تغييب الامام الصدر منذ العام 1978 يبقى جرحاً نازفاً في قلوب اللبنانيين جميعاً، وقضية عدالة لم تُحل بعد. ونحن نؤكد اليوم، كما في كل عام، التزامنا الثابت بمتابعة هذه القضية على جميع المستويات، وعدم التفريط بحق لبنان في معرفة الحقيقة كاملة. وإن أفضل ما نفعله وفاء للإمام المغيّب هو أن نسير على نهجه في بناء لبنان العادل والموحد، لبنان الذي يحتضن جميع أبنائه ويحمي كرامتهم، لبنان الرسالة والحضارة.
فليكن هذا اليوم محطة للتأمل والالتزام بقيم الإمام الصدر السامية، ولنعمل جميعاً من أجل لبنان يليق بتضحياته وأحلامه. ولن ننسى صرخته يوم انخرط كثيرون من اللبنانيين في ما لا مصلحة لبلدهم فيه حين قال : "إعدلوا قبل ان تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ ".
مواضيع ذات صلة
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
Lebanon 24
"العمالي العام" في ذكرى تغييب الإمام الصدر: نفتقد اليوم هامة وطنية كبيرة
30/08/2025 13:19:28
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم شعار الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر
30/08/2025 13:19:28
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في ذكرى تغييبه.. استذكار لفكر السيد موسى الصدر في جبيل
Lebanon 24
في ذكرى تغييبه.. استذكار لفكر السيد موسى الصدر في جبيل
30/08/2025 13:19:28
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
Lebanon 24
كلاس عن السيد الصدر: لم يغب الإمام عن الوجدان والوطن
30/08/2025 13:19:28
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
العماد جوزاف عون
الرئيس عون
الجمهوري
رئيس عون
جمهورية
الطائف
التزام
في ذكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
للشهر المقبل… إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
Lebanon 24
للشهر المقبل… إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
06:14 | 2025-08-30
30/08/2025 06:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... جولة لباسيل في جزين
Lebanon 24
بالصور... جولة لباسيل في جزين
06:09 | 2025-08-30
30/08/2025 06:09:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مشيدًا بقرار حصر السلاح… المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندعو للالتفاف حول الحكومة
Lebanon 24
مشيدًا بقرار حصر السلاح… المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندعو للالتفاف حول الحكومة
06:08 | 2025-08-30
30/08/2025 06:08:46
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
Lebanon 24
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
05:49 | 2025-08-30
30/08/2025 05:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
Lebanon 24
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
05:45 | 2025-08-30
30/08/2025 05:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
10:25 | 2025-08-29
29/08/2025 10:25:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:14 | 2025-08-30
للشهر المقبل… إليكم مواعيد عمل أمانات السجل العقاري في جبل لبنان
06:09 | 2025-08-30
بالصور... جولة لباسيل في جزين
06:08 | 2025-08-30
مشيدًا بقرار حصر السلاح… المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: ندعو للالتفاف حول الحكومة
05:49 | 2025-08-30
كيف سيكون طقس آخر أيام آب؟
05:45 | 2025-08-30
وزير الاقتصاد: القطاع الخاص هو الذي سيقود مرحلة النهوضِ المقبلة
05:36 | 2025-08-30
سلام خلال اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي: سنستمر في مساعينا في الإصلاح المطلوب
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 13:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24