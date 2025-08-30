ارتكب جريمة داخل الضاحية والجيش أوقفه.. من هو؟

Advertisement

أعلنت أنه بتاريخ 29 /8 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من في منطقة الشرقية – المواطن (ا.خ.) لإقدامه على طعن السوري (ش.ح.) بتاريخ 5 /8 /2025 في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.