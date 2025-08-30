Advertisement

لبنان

ارتكب جريمة داخل الضاحية والجيش أوقفه.. من هو؟

Lebanon 24
30-08-2025 | 04:56
أعلنت قيادة الجيش أنه بتاريخ 29 /8 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زوطر الشرقية – النبطية المواطن (ا.خ.) لإقدامه على طعن السوري (ش.ح.) بتاريخ 5 /8 /2025 في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
