لبنان
ارتكب جريمة داخل الضاحية والجيش أوقفه.. من هو؟
Lebanon 24
30-08-2025
|
04:56
أعلنت
قيادة الجيش
أنه بتاريخ 29 /8 /2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من
مديرية المخابرات
في منطقة
زوطر
الشرقية –
النبطية
المواطن (ا.خ.) لإقدامه على طعن السوري (ش.ح.) بتاريخ 5 /8 /2025 في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف
القضاء
المختص.
