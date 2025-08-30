Advertisement

لبنان

عبر خدمة الـ "Delivery"... هذا ما كان يوصله لطلاب الجامعات في بيروت (صورة)

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1410927-638921573357166987.jpg
Doc-P-1410927-638921573357166987.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتوقيف المتورّطين بها، وضمن الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول إقدام شخص على ترويج المخدّرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة بيروت، معتمدًا خدمة التوصيل "Delivery" لطلب المخدّرات، ومُستخدمًا صفحة مزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى:

ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني).

الذي تبيّن أنّه يعتمد الحذر الشديد في تنقّلاته، وهو مسلّح بصورة دائمة.

وبعد رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي بعملية نوعية في محلّة برمانا.

بتفتيشه، ضبط معه:
كمية من: حشيشة الكيف، الماريجوانا، وسجائر إلكترونية بداخلها موادّ مخدّرة.

بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مسدّسان حربيّان، أصفاد، وخنجر.
مبلغ /15800/$

أجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ حجز سيارة ودرّاجة آلية يستخدمهما في عمليّاته.



مواضيع ذات صلة
تخريج طلاّب كلّيّتي التّربية في "اللّبنانيّة" والعلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف
lebanon 24
30/08/2025 22:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
طوني فرنجية: "خمس سنين مرقوا وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا"
lebanon 24
30/08/2025 22:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي لطلاب جامعة القدّيس يوسف: إبنوا شبكة حوار تُعيد للبنان بعضاً من أمله
lebanon 24
30/08/2025 22:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"بنك لبنان والمهجر" يُطلق خدمة فتح حساب لعملاء جدد مباشرة عبر تطبيق "eBLOM"
lebanon 24
30/08/2025 22:22:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

طلاب الجامعات

مكتب مكافحة

برمانا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2025-08-30
15:12 | 2025-08-30
14:49 | 2025-08-30
14:47 | 2025-08-30
14:41 | 2025-08-30
14:36 | 2025-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24