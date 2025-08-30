عبر خدمة الـ "Delivery"... هذا ما كان يوصله لطلاب الجامعات في بيروت (صورة)

Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة المخدّرات وترويجها وتوقيف المتورّطين بها، وضمن الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفة والحدّ من انتشارها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول إقدام شخص على ترويج المخدّرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة ، معتمدًا خدمة التوصيل "Delivery" لطلب المخدّرات، ومُستخدمًا صفحة مزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي.بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى:ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني).الذي تبيّن أنّه يعتمد الحذر الشديد في تنقّلاته، وهو مسلّح بصورة دائمة.وبعد رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من المخدّرات المركزي بعملية نوعية في محلّة .بتفتيشه، ضبط معه:كمية من: حشيشة الكيف، الماريجوانا، وسجائر إلكترونية بداخلها موادّ مخدّرة.بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مسدّسان حربيّان، أصفاد، وخنجر.