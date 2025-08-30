Advertisement

لبنان

ورشة عمل رياضية لـ"أمل" في قلب صور

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:51
نظمت حركة "أمل" – مكتب "الشباب والرياضة في إقليم جبل عامل" – ورشة عمل للأندية والجمعيات الرياضية تحت عنوان: "الرياضة أداة للتغيير المجتمعي والتنمية المستدامة: تمكين، قيادة، وتحول رقمي"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.
حضر الورشة ورعاها رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، في مقر باسل الأسد الثقافي في صور، إلى جانب المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم جبل عامل المهندس علي إسماعيل، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة المكلف الدكتورة فاديا حلال، عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن قبيسي، مسؤول مكتب الشباب والرياضة للحركة في إقليم جبل عامل الدكتور غسان جابر، رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق، رئيس نقابة التكنولوجيا والتربية في لبنان الدكتور ربيع بعلبكي، ورؤساء وممثلو الأندية والجمعيات الرياضية في الجنوب.
