نظمت حركة "أمل" – مكتب "الشباب والرياضة في إقليم جبل عامل" – ورشة عمل للأندية والجمعيات الرياضية تحت عنوان: "الرياضة أداة للتغيير المجتمعي والتنمية المستدامة: تمكين، قيادة، وتحول رقمي"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ47 لتغييب الإمام السيد موسى ورفيقيه.حضر الورشة ورعاها اللبناني ، هاشم ، في مقر باسل الثقافي في صور، إلى جانب المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم جبل عامل المهندس ، لوزارة الشباب والرياضة المكلف الدكتورة فاديا حلال، عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد اللبناني لكرة القدم الدكتور مازن قبيسي، مسؤول مكتب الشباب والرياضة للحركة في إقليم جبل عامل الدكتور غسان جابر، الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق، رئيس نقابة التكنولوجيا والتربية في الدكتور ربيع بعلبكي، ورؤساء وممثلو الأندية والجمعيات الرياضية في الجنوب.