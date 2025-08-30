في بيان.. الجيش يوجّه دعوة للمواطنين

Advertisement

ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو في يارون - ، كما عملت الوحدة على تفكيكه.تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.